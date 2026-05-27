В Офісі президента заперечили, що Зеленський нібито казав депутатам про необхідність готуватися до ще 2-3 років війни

Нещодавно видання The Economist із посиланням на джерела написало, що нібито Зеленський орієнтує систему влади на сценарій ще 2-3 років війни.

В Офісі президента заперечили, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з депутатськими фракціями казав, що треба готуватися до війни тривалістю в ще два-три роки. Радник президента Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами в чаті ОП сказав, що “це той самий вкид, який вже був”.

Литвин повідомив, що президент озвучував депутатам іншу інформацію – що потрібно фокусуватися на терміні в пів року, до листопада. Раніше про такий озвучений термін писала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк і повідомляли джерела УП.

“Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу. Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись. Основна мета – не дати рф можливість обманути і після короткої перерви розпочати нові бойові дії, новий наступ”, – сказала Смаглюк.

Два дні тому президент зустрівся з депутатами фракції “Слуга народу”, а вчора проводив зустрічі з представниками інших політсил.

Після зустрічі “слуги” в спілкуванні з LB повідомили, що ключовою темою були консолідовані голосування для виконання зобов’язань країни перед партнерами.

Загалом Зеленський не вперше висловлює припущення, що завершити гарячу фазу війни між Україною і Росією може вдатися до листопада. В лютому він припускав, що в найближчі місяці діятиме вікно можливостей, в яке стане зрозуміло, чи це вдасться.