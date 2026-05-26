СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаПолітика

На Кіпрі відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС

Серед іншого міністри обговорять вступ України до ЄС та санкції на Росію.

На Кіпрі відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС
Прапор Кіпру

27 травня в місті Лімасол, на Кіпрі відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх".

Про це повідомили в МЗС України.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга також візьме участь в засідання. Ключовими темами участі очільника українського відомства буде:

  •  посилення ролі Європи у мирних зусиллях,
  •  прогрес на шляху до вступу України в ЄС та відкриття переговорних кластерів, 
  • санкційний тиск на РФ, 
  • забезпечення оборонних потреб України.

Формат "Гімніх" – це неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу для обміну думками з ключових питань зовнішньої політики та безпеки.

  • Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінгборзі Україна отримала нові зобов’язання від партнерів щодо внесків до ініціативи PURL. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies