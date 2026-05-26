На Кіпрі відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС

27 травня в місті Лімасол, на Кіпрі відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх".
Про це повідомили в МЗС України.
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга також візьме участь в засідання. Ключовими темами участі очільника українського відомства буде:
- посилення ролі Європи у мирних зусиллях,
- прогрес на шляху до вступу України в ЄС та відкриття переговорних кластерів,
- санкційний тиск на РФ,
- забезпечення оборонних потреб України.
Формат "Гімніх" – це неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу для обміну думками з ключових питань зовнішньої політики та безпеки.
- Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінгборзі Україна отримала нові зобов’язання від партнерів щодо внесків до ініціативи PURL.