На Кіпрі відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС

Серед іншого міністри обговорять вступ України до ЄС та санкції на Росію.

27 травня в місті Лімасол, на Кіпрі відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх".

Про це повідомили в МЗС України.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга також візьме участь в засідання. Ключовими темами участі очільника українського відомства буде:

посилення ролі Європи у мирних зусиллях,

прогрес на шляху до вступу України в ЄС та відкриття переговорних кластерів,

санкційний тиск на РФ,

забезпечення оборонних потреб України.

Формат "Гімніх" – це неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу для обміну думками з ключових питань зовнішньої політики та безпеки.