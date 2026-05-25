Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаПолітика

Зеленський провів закрите засідання фракції “Слуга народу”, – джерела

Депутати розповіли LB.ua про що говорили на засіданні.

Зеленський провів закрите засідання фракції “Слуга народу”, – джерела
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів закрите засідання фракції “Слуга народу”. Засідання фракції за участі президента тривало дві години. 

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

За словами одного з народних депутатів, на засідання заборонили проносити навіть мобільні телефони.

Реклама

Ключовий меседж президента, який передають співрозмовники LB.ua, – необхідність консолідованого голосування у парламенті. “Все по кругу, росіяни хочуть розхитати парламент, тому треба все голосувати”, – переказав слова Зеленського один із нардепів.

Кадрові питання, за інформацією джерел, на засіданні не порушували. “Нічого не було по кадрах”, – зазначив ще один співрозмовник LB.ua.

Оцінки атмосфери засідання у депутатів розійшлися. Один зі співрозмовників LB.ua охарактеризував її як “нормальну”. Інший нардеп був категоричнішим: “Скучна та постно”.

Голова фракції Давид Арахамія додає, що на засіданні також взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов та прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За словами Арахамії, основну увагу під час зустрічі приділили питанням стабільності держави у найближчі місяці.

Він наголосив, що пріоритетами залишаються підтримка Збройних сил України, забезпечення роботи державних інституцій, енергетики, економіки та місцевого самоврядування, а також своєчасні соціальні виплати. Окремо під час засідання обговорили дипломатичний напрямок та необхідність посилення міжнародної підтримки України.

"Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу. Час – для рішень, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир", – наголосив Арахамія.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies