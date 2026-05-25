Депутати розповіли LB.ua про що говорили на засіданні.

Президент Володимир Зеленський провів закрите засідання фракції “Слуга народу”. Засідання фракції за участі президента тривало дві години.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

За словами одного з народних депутатів, на засідання заборонили проносити навіть мобільні телефони.

Ключовий меседж президента, який передають співрозмовники LB.ua, – необхідність консолідованого голосування у парламенті. “Все по кругу, росіяни хочуть розхитати парламент, тому треба все голосувати”, – переказав слова Зеленського один із нардепів.

Кадрові питання, за інформацією джерел, на засіданні не порушували. “Нічого не було по кадрах”, – зазначив ще один співрозмовник LB.ua.

Оцінки атмосфери засідання у депутатів розійшлися. Один зі співрозмовників LB.ua охарактеризував її як “нормальну”. Інший нардеп був категоричнішим: “Скучна та постно”.

Голова фракції Давид Арахамія додає, що на засіданні також взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов та прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За словами Арахамії, основну увагу під час зустрічі приділили питанням стабільності держави у найближчі місяці.

Він наголосив, що пріоритетами залишаються підтримка Збройних сил України, забезпечення роботи державних інституцій, енергетики, економіки та місцевого самоврядування, а також своєчасні соціальні виплати. Окремо під час засідання обговорили дипломатичний напрямок та необхідність посилення міжнародної підтримки України.

"Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу. Час – для рішень, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир", – наголосив Арахамія.