Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: є близько 100 постраждалих і четверо загиблих внаслідок масованої атаки РФ

На місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та комунальні служби.

Київ. Наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні постраждали близько 100 людей, ще четверо загинули.

Про це глава держави написав у соцмережах.

За словами президента, на місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та комунальні служби.

"Дякую всім нашим службам, які зараз працюють на місцях нічних російських ударів. Підрозділи ДСНС, Національна поліція, комунальні служби. Всі діють максимально ефективно, враховуючи масштаби атаки та її наслідки: близько 100 людей постраждали по країні, ще чотири, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Лише у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані", – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності подальшого зміцнення протиповітряної оборони України та безперебійних поставок озброєння від партнерів.

"Вдячний усім, хто зараз висловлює слова підтримки. Але потрібні й конкретні кроки для посилення ППО – постачання ракет не повинне зупинятися жодного дня", – підкреслив він.

