Суспільство / Війна

Зеленський: Росія воює проти людей, пам’яті та історії України

Ворог бив по цивільних об'єктах і культурній спадщині України.

руйнування після атаки РФ 24 травня
Фото: скріншот з відео Володимир Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну масовану атаку Росії по Києву. Головною ціллю ударів стали цивільні об’єкти та культурна спадщина.

За словами глави держави, найбільше ракет було спрямовано саме на столицю.

"Сьогодні вночі росіяни вдарили по Києву та інших наших містах і громадах. Найбільше ракет – саме проти столиці, по звичайних житлових будинках, по школах, спалили продуктовий ринок – один із найстаріших київських ринків", – заявив Зеленський.

Внаслідок атаки було фактично зруйновано Національний музей "Чорнобиль", пошкоджено Національний художній музей України, а також будівлю, де розташовувався офіс німецького мовника ARD.

Станом на зараз у Києві відомо про 69 постраждалих. Двоє людей загинули.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких", – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що вже провів розмови з президентом Франції та прем’єр-міністром Норвегії, а протягом дня планує подальші переговори з міжнародними партнерами.

"Вони воюють лише проти наших людей, проти нашої пам’яті, історії, проти всього, що формує нормальне людське життя. Важливо, щоб Росія розуміла, що за всі ці злочини вони нестимуть відповідальність", – наголосив глава держави.

