Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоВійна

Будівля МЗС зазнала пошкоджень внаслідок обстрілу Росії

Ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

Будівля МЗС зазнала пошкоджень внаслідок обстрілу Росії
Фото: МЗС України

Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів неподалік під час сьогоднішньої атаки Росії.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

Реклама

“Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися. Українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир”, – сказав Сибіга.

Він відзначив, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі.

“Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації”, – наголосив міністр.

Будівля МЗС отриммала незначні пошкодження внаслідок обстрілу РФ
Фото: МЗС
Будівля МЗС отриммала незначні пошкодження внаслідок обстрілу РФ

Будівля МЗС отриммала незначні пошкодження внаслідок обстрілу РФ
Фото: МЗС
Будівля МЗС отриммала незначні пошкодження внаслідок обстрілу РФ

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies