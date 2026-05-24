Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів неподалік під час сьогоднішньої атаки Росії.
Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.
Ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.
“Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися. Українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир”, – сказав Сибіга.
Він відзначив, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі.
“Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації”, – наголосив міністр.