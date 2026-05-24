Ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів неподалік під час сьогоднішньої атаки Росії.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

“Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися. Українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир”, – сказав Сибіга.

Він відзначив, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі.

“Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації”, – наголосив міністр.

Фото: МЗС Будівля МЗС отриммала незначні пошкодження внаслідок обстрілу РФ