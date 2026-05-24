Сили оборони України уразили нафтовий термінал РФ “Таманьнефтегаз” та російські кораблі

Також уражено склади забепезпечення ворога та пункти управління БпЛА окупантів.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Чорноморському регіоні, склади забезпечення у т.о. Криму та російські кораблі у військово-морській базі “Новоросійськ”.

"23 та в ніч на 24 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів", – зазначають військові.

У Краснодарському краї РФ уражено нафтоналивний причал нафтового терміналу “Таманьнефтегаз”. За попередньою інформацією пошкоджено нафтоналивний стендер.

Термінал “Таманьнефтегаз” є одним із ключових експортних нафтових об’єктів рф у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік. Об’єкт задіяний у забезпеченні армії держави-агресора.

Також уражено склад зберігання боєприпасів у (Міжгір’я, ТОТ АР Крим), склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів противника у районі Білолуцька Луганської області.

Уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Борисівки (Бєлгородська обл., рф), Воскресенки (Донецької обл.) та Тьоткіного (Курська обл., рф).

Також уражено зосередження живої сили противника у районі населеного пункту Волфинський, Курська обл., рф).

23 травня у військово-морській базі “Новоросійськ” (Краснодарський край, рф) уражено сторожовий корабель “Пытливый” та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для припинення збройної агресії проти України.