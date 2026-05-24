У Києві внаслідок атаки 24 травня пошкоджено станцію метро ”Лукʼянівська”. Вона буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.

Унаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово буде зачинено вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції “Хрещатик”. Про відновлення роботи повідомлять додатково, йдеться у повідомленні КМДА.

”Одразу після відбою повітряної тривоги працівники метро розпочнуть роботу з ліквідації наслідків та забезпечення готовності до роботи ескалаторів і пасажирської автоматики”, – розповіли в адміністрації.