На Дніпропетровщині росіяни атакували Нікопольський район, семеро поранених

Російські окупанти атакували Нікопольський район артилерією та дронами. Семеро людей дістали поранень, серед них двоє – діти.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Під ударом були Нікополь та Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки", – зазначає він.

Унаслідок обстрілів двоє чоловіків 39 і 46 років у важкому стані. Жінки 32 і 37 років, а також 3-місячна і 4-річна дитина госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

34-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.