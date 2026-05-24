На Дніпропетровщині росіяни атакували Нікопольський район, семеро поранених

Російські окупанти атакували Нікопольський район артилерією та дронами. Семеро людей дістали поранень, серед них двоє – діти.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Під ударом були Нікополь та Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки", – зазначає він.
Унаслідок обстрілів двоє чоловіків 39 і 46 років у важкому стані. Жінки 32 і 37 років, а також 3-місячна і 4-річна дитина госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
34-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
- Росія вночі 24 травня влаштувала чергову масовану атаку на Київ, що тривала понад чотири години поспіль. Загинула щонайменше 1 людина, поранені не менше 21, 13 з них госпіталізували. Пошкодження зафіксовані на 40 локаціях.