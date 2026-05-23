У справі про смерть 10-річного хлопчика з інвалідністю на Вінниччині оголосили підозру директорці соццентру

Її підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків, що призвело до загибелі дитини. Водночас матір хлопчика нещодавно засудили до трьох років ув’язнення за залишення дитини в небезпеці.

У справі про смерть 10-річного хлопчика з інвалідністю в селі Серебрія Могилів-Подільського району підозру оголосили директорці місцевого територіального центру соціального обслуговування. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, керівниця центру не проконтролювала роботу працівниці, яка мала супроводжувати сім’ю хлопчика. Дитина мала тяжкі ураження центральної нервової системи, не могла самостійно себе обслуговувати й потребувала постійного догляду та медичного нагляду.

Соціальний супровід сім’ї призначили у серпні 2025 року. Працівниця центру повинна була регулярно відвідувати родину, оцінювати стан дитини та, у разі загрози життю чи здоров’ю, ініціювати її вилучення і направлення до спеціалізованого закладу.

Слідчі вважають, що фактично працівниця переважно спілкувалася з матір’ю телефоном або під час зустрічей у кабінеті, після чого складала акти про нібито відвідування сім’ї. З серпня по грудень було оформлено 14 таких актів. Останній датований 15 грудня 2025 року — за день до смерті хлопчика. Інформацію про стан дитини в документі записали зі слів матері.

Працівниці соцслужби ще у грудні 2025 року повідомили про підозру через неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть.

У справі також фігурує сімейна лікарка. Її підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків та втручанні в інформацію в автоматизованих системах.

Матір хлопчика у березні 2026 року засудили до трьох років ув’язнення за залишення дитини в небезпеці та невиконання обов’язків із догляду. Прокуратура оскаржує цей вирок, вважаючи покарання занадто м’яким.