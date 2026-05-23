Зеленський: партнери у Європі та США попередили про підготовку росіянами удару “Орєшніком”

Глава держави також повідомив про ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву. Президент закликав громадян свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора.

Ввечері 23 травня президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь української розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням «Орєшніка». За словами президента, українська сторона перевіряє цю інформацію.

“Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями”, – повідомив Зеленський.

Також президент звернув увагу партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів.

Він зауважив, що якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Україна розраховує на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною – треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну.

“Ми готуємо ППО настільки, наскільки це можливо, і будемо відповідати цілком справедливо на кожен російський удар. Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи”, – написав президент.