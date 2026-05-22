Bloomberg: Путін хоче завершити війну до кінця цього року, але лише на умовах, які він вважає переможними

Джерела видання повідомляють, що російська еліта нервує, а деякі високопосадовці Кремля вважають, що конфлікт зайшов у глухий кут без чіткого способу його вирішення.

Путін і Лавров, Пекін, 20 травня 2026
Фото: EPA/UPG

Україна та її союзники дедалі більше переконані, що російське вторгнення втрачає темп, оскільки Києву вдалося стабілізувати лінію фронту та загальмувати весняний наступ Москви, пише Bloomberg

Зростання ефективності України у застосуванні дронів для завдання великих втрат російським військам супроводжується ударами по тилових цілях і вглиб Росії, що посилює внутрішню критику Путіна. Видання зазначає, що разом із уповільненням економіки та обмеженнями інтернету це спричиняє дедалі сильнішу втому від війни серед звичайних росіян.

Тривожні настрої панують і серед частини російської еліти. За словами джерел, знайомих із ситуацією, деякі високопосадовці Кремля вважають, що війна зайшла в глухий кут і не має очевидного шляху до завершення.

За словами одного зі співрозмовників, Путін хоче завершити війну до кінця цього року, але лише на умовах, які він вважатиме переможними. Йдеться, зокрема, про повний контроль над українським Донбасом, який російські війська не можуть захопити вже понад десять років, а також про ширшу безпекову угоду з Європою, яка фактично визнає територіальні здобутки Москви.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив виданню, що Путін ставив такі дедлайни.

Bloomberg зауважує, що дрони, які Україна застосовує у дедалі більших масштабах, стали одним із ключових чинників війни та допомагають Києву компенсувати нестачу живої сили.

Міністр оборони Михайло Федоров цього тижня заявив журналістам, що Україна суттєво “сповільнила просування ворога та поступово перехоплює ініціативу”. За його словами, у квітні було вбито або важко поранено близько 35 203 російських військових, а мета України — “завдавати щонайменше 200 втрат ворогу на кожен квадратний кілометр просування”.

Минулого вікенду Київ здійснив одну з наймасштабніших атак на Москву та прилеглі регіони від початку війни, і дедалі більше росіян напряму звинувачують Путіна в тому, що війна прийшла до них додому.

Кілька європейських дипломатів на умовах анонімності заявили, що оцінюють настрої в Росії як похмурі — через застій на фронті та удари українських дронів по Москві.

“Росія стикається з невдачами на полі бою”, — заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Найджел Гулд-Девіс. За його словами, “для підтримки війни в Україні Кремлю майже напевно доведеться провести другу часткову мобілізацію” протягом наступних 12 місяців.

