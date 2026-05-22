За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСвіт

У Єврокомісії заявили про “нульову довіру” до режиму Лукашенка як можливого посередника у переговорах щодо України

ЄС виключає можливість участі Білорусі як нейтрального посередника.

У Єврокомісії заявили про “нульову довіру” до режиму Лукашенка як можливого посередника у переговорах щодо України
Фото: EPA/UPG

У Єврокомісії відреагували на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про готовність долучитися до мирних переговорів щодо України в ролі посередника.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Хіппер під час брифінгу в Брюсселі, пише Укрінформ.

Хіппер наголосила, що Євросоюз не вважає режим Лукашенка нейтральним або таким, що може відігравати посередницьку роль.

Реклама

"Коли йдеться про довіру до режиму Лукашенка, то довіри до нього – нуль. Навіть немає сенсу коментувати питання їхнього посередництва", – заявила речниця.

Вона підкреслила, що ЄС продовжує працювати над досягненням "довготривалого та справедливого миру в Україні", однак виключає можливість участі Білорусі як нейтрального посередника через її політичну позицію та підтримку Росії.

Окремо Хіппер зазначила, що в Євросоюзі тривають дискусії щодо потенційних умов і поступок, які можуть бути висунуті РФ для досягнення миру.

Водночас у ЄС наголошують, що наразі не бачать з боку Росії ознак доброї волі для змістовної участі в мирному процесі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies