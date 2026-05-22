У Єврокомісії заявили про “нульову довіру” до режиму Лукашенка як можливого посередника у переговорах щодо України

У Єврокомісії відреагували на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про готовність долучитися до мирних переговорів щодо України в ролі посередника.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Хіппер під час брифінгу в Брюсселі, пише Укрінформ.

Хіппер наголосила, що Євросоюз не вважає режим Лукашенка нейтральним або таким, що може відігравати посередницьку роль.

"Коли йдеться про довіру до режиму Лукашенка, то довіри до нього – нуль. Навіть немає сенсу коментувати питання їхнього посередництва", – заявила речниця.

Вона підкреслила, що ЄС продовжує працювати над досягненням "довготривалого та справедливого миру в Україні", однак виключає можливість участі Білорусі як нейтрального посередника через її політичну позицію та підтримку Росії.

Окремо Хіппер зазначила, що в Євросоюзі тривають дискусії щодо потенційних умов і поступок, які можуть бути висунуті РФ для досягнення миру.

Водночас у ЄС наголошують, що наразі не бачать з боку Росії ознак доброї волі для змістовної участі в мирному процесі.