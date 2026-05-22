Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаСвіт

У РФ поскаржилися на атаку дронів. Імовірно, ціллю був Ново-Ярославський НПЗ

В Ярославлі перекривали дороги, там звучала сирена.

У РФ поскаржилися на атаку дронів. Імовірно, ціллю був Ново-Ярославський НПЗ
Імовірна атака на Ново-Ярославський нафтопереробний завод
Фото: Astra

У РФ повідомляють про атаку дронів, зокрема на Ново-Ярославський нафтопереробний завод. В самому Ярославлі перекривали дороги, там звучала сирена.

Як пише Astra, на відео, опублікованому телеграмі, видно яскравий спалах. Імовірно, це зняли з проспекту Фрунзе в Ярославлі, а, отже, можливою ціллю був НПЗ ПАТ «Славнефть-ЯНОС». Відстань до заводу – понад 7 км. Офіційно про влучання у будь-яке підприємство регіону не повідомлялося.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв лише заявив про саму дронову атаку і про те, що введені раніше через атаку обмеження на дорогах знято, а постраждалих та пошкоджень немає.

У Міноборони РФ стверджують, що збили 217 безпілотників.

НПЗ ПАТ «Славнафта-ЯНОС» (Ново-Ярославський нафтопереробний завод) у середньому переробляє близько 15 млн. тонн нафти на рік і входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. Завод є основним переробним активом вертикально-інтегрованої компанії ПАТ «НГК «Славнефть», 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ «НК «Роснефть» та ПАТ «Газпром».

Внаслідок атаки на Ярославль у ніч проти 8 травня на НПЗ сталася пожежа.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies