У РФ поскаржилися на атаку дронів. Імовірно, ціллю був Ново-Ярославський НПЗ

У РФ повідомляють про атаку дронів, зокрема на Ново-Ярославський нафтопереробний завод. В самому Ярославлі перекривали дороги, там звучала сирена.

Як пише Astra, на відео, опублікованому телеграмі, видно яскравий спалах. Імовірно, це зняли з проспекту Фрунзе в Ярославлі, а, отже, можливою ціллю був НПЗ ПАТ «Славнефть-ЯНОС». Відстань до заводу – понад 7 км. Офіційно про влучання у будь-яке підприємство регіону не повідомлялося.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв лише заявив про саму дронову атаку і про те, що введені раніше через атаку обмеження на дорогах знято, а постраждалих та пошкоджень немає.

У Міноборони РФ стверджують, що збили 217 безпілотників.

НПЗ ПАТ «Славнафта-ЯНОС» (Ново-Ярославський нафтопереробний завод) у середньому переробляє близько 15 млн. тонн нафти на рік і входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. Завод є основним переробним активом вертикально-інтегрованої компанії ПАТ «НГК «Славнефть», 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ «НК «Роснефть» та ПАТ «Газпром».

Внаслідок атаки на Ярославль у ніч проти 8 травня на НПЗ сталася пожежа.