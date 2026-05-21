СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Як влаштований антишахедний дрон Litavr від F-Drones – репортаж від Армія ТБ

Друге покоління дрона має допоміжну систему виявлення та захоплення цілі на фінальному відрізку польоту

Як влаштований антишахедний дрон Litavr від F-Drones – репортаж від Армія ТБ
Фото: скриншот Армія – Медіа Сил оборони України

Розганяється до 350 км/год і ефективно працює в радіусі 40 км – такі характеристики антишахедного дрона-перехоплювача Litavr, йдеться в репортажі на ютуб-каналі “Армія – Медіа Сил оборони України”.

“Але пікова дистанція, яку буквально пару днів тому досягнув один із підрозділів Сил безпілотних систем – 84 км віддалення від точки зльоту. З вітром, усіма нюансами, але долетіли і ефективно відпрацювали”, – зазначає Станіслав, СЕО F-DRONES – компанії-виробника. 

Друге покоління дрона отримало допоміжну систему автоматичної ідентифікації та захоплення цілі на фінальному відрізку польоту. Обидві версії комплектуються денною та тепловізійною камерами з можливістю перемикання під час польоту. Якщо ціль не виявлено, борт автоматично переходить у безпечний режим і повертається назад.

Дрон-перехоплювач Litavr
Фото: скриншот Армія – Медіа Сил оборони України
Дрон-перехоплювач Litavr

Вибухівка розташована в носовій частині дрона.

Назву дрон отримав від козацького барабана-литавра. “Подумали, що треба віддати шану козацтву”, – зазначає Станіслав.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies