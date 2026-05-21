Розганяється до 350 км/год і ефективно працює в радіусі 40 км – такі характеристики антишахедного дрона-перехоплювача Litavr, йдеться в репортажі на ютуб-каналі “Армія – Медіа Сил оборони України”.

“Але пікова дистанція, яку буквально пару днів тому досягнув один із підрозділів Сил безпілотних систем – 84 км віддалення від точки зльоту. З вітром, усіма нюансами, але долетіли і ефективно відпрацювали”, – зазначає Станіслав, СЕО F-DRONES – компанії-виробника.

Друге покоління дрона отримало допоміжну систему автоматичної ідентифікації та захоплення цілі на фінальному відрізку польоту. Обидві версії комплектуються денною та тепловізійною камерами з можливістю перемикання під час польоту. Якщо ціль не виявлено, борт автоматично переходить у безпечний режим і повертається назад.

Фото: скриншот Армія – Медіа Сил оборони України Дрон-перехоплювач Litavr

Вибухівка розташована в носовій частині дрона.

Назву дрон отримав від козацького барабана-литавра. “Подумали, що треба віддати шану козацтву”, – зазначає Станіслав.