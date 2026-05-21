ОП – про заяви Лукашенка щодо зустрічі із Зеленським: Ці слова не мають значення

«Ще з 22 року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать», - заявив радник Зеленського.

Фото: president.gov.by

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про готовність зустрітися із Зеленським нічого не означають.

Як передає «Європейська правда», Лукашенко сказав, що готовий зустрітись із українським президентом, якщо той хоче «поговорити чи порадитись». Ситуація розгортається довкола ймовірного втягнення Білорусь у війну проти нашої держави.

Лукашенко заявив, що Білорусь вступить у війну лише тоді, якщо вчинять агресію щодо її території. 

«Ще з 22 року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, то слідкуєм за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки, на нього "готовілось нападєніє", то про що тут говорити. Президент сьогодні от був у Славутичі, спілкувався з громадами, зокрема, щодо таких питань», – сказав Литвин.

  • Президент України заявив, що Росія розглядає Білорусь та Брянську область РФ як можливі напрямки для додаткових атак на північні регіони України.
  • Тим часом СБУ та Сили оборони проводять масштабні дії на випередження у північних областях України. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередженя у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.
