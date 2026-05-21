РФ вдарила по Білозерці на Херсонської області, є поранений

Російська армія вдарила по селищу Білозерка Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Окупанти вдарили по селищу орієнтовно о 10:00.

Вони скинули три КАБи на багатоквартирні будинки у селищі.

Наразі відомо про одного постраждалого. До лікарні звернувся 63-річний чоловік, в якого діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку.

Потерпілого госпіталізували.