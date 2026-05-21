РФ вдарила по Білозерці на Херсонської області, є поранений

Російська армія вдарила по селищу Білозерка Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Окупанти вдарили по селищу орієнтовно о 10:00.
Вони скинули три КАБи на багатоквартирні будинки у селищі.
Наразі відомо про одного постраждалого. До лікарні звернувся 63-річний чоловік, в якого діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку.
Потерпілого госпіталізували.
- Російська армія минулої доби била по Херсонщині із артилерії, дронами та із авіації. Ворог поранив десятьох людей.