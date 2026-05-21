Адвокатку із Харкова підозрюють у організації схеми ухилення від мобілізації

У Харкові затримали адвокатку, яку підозрюють у організації схеми ухилення від мобілізації. До незаконної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих та помічницю судді одного з районних судів Харкова.

Як розповіли у СБУ, ділки безпідставно оформлювали ухилянтам одноосібну опіку над їхніми дітьми. Далі фейкові «батьки-одинаки» подавали документи до ТЦК для отримання відстрочки. Встановлено, що спочатку ділки фальсифікували довідки про те, що дружина військовозобов’язаного нібито самоусунулась від догляду за дитиною і не бере участь у її вихованні.

Для фальсифікації документів фігуранти задіяли свою знайому керівницю районного відділу у справах дітей Харківської міськради.

Далі на підставі фейкових висновків соцслужби адвокатка готувала від імені батька позов до суду про позбавлення матері батьківських прав, що робило його одноосібним членом родини, який виховує дитину. На цьому етапі «включалась» посадовиця суду, яка сприяла безперешкодному розгляду справи та ухваленню «правильного» рішення.

Правоохоронці затримали організаторку оборудки та її спільниць.

Під час обшуків за місцями роботи, в помешканнях та автомобілях затриманих вилучили смартфони та чорнову документацію із доказами злочинної схеми.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили чотирьом фігуранткам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинена організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (організація зловживання впливом, вчинена організованою групою).

Затриманим загрожує до 8 років увʼязнення. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.