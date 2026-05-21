Зеленський про удар по Сизранському НПЗ: «Наша далекобійна санкція»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Сизранському нафтопереробному заводу у Росії.
Про це він написав у телеграмі.
«Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону – понад 800 кілометрів», – повідомив глава держави.
Він подякував військовослужбовцям Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність.
- У Росії вночі поскаржилися на атаку безпілотників. Повідомляли також про пожежу на Сизранському НПЗ у Самарській області. У міноборони РФ звітували, що збили 121 дрон.