"Приватна ППО": групи двох підприємств уже повноцінно виконують бойові завдання і знищили понад 20 БпЛА

Нині до експериментального проєкту “приватної ППО” вже доєдналося 27 підприємств різних форм власності. Зокрема, з Харківської, Одеської, Київської, Запорізької, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

Географічних обмежень у проєкту немає. Про це міністр оборони Михайло Федоров повідомив журналістам на зустрічі, присвяченій результатам роботи.

Він пояснив, що цим підприємствам міністерство присвоїло статус уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони. Далі вони уклали спільне рішення з Командуванням Повітряних Сил ЗСУ і розпочали організовувати власні групи ППО.

“Зараз ці підприємства перебувають на різних стадіях готовності до виконання бойових завдань. Зокрема, це навчання учасників групи, закупівля озброєння (БпЛА-перехоплювачі, РЕБи, радари, автоматизовані турелі тощо) та отримання озброєнь зі складів ЗСУ (кулемети, вибухівка). Загальна кількість підприємств, які подають заявку на участь в експериментальному проєкті, щотижня зростає. Ми бачимо великий інтерес бізнесу до цього проєкту, який надає додаткову можливість для захисту персоналу та виробничих потужностей”, – сказав міністр.

Групи ППО двох підприємств з Харківської і Одеської областей почали повноцінно виконувати бойові завдання в чіткій координації з повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ. Вони вже знищили близько 20 ворожих Shahed і дронів-розвідників. Також є підтверджене військовими збиття реактивного Shahed у Харківській області. Найближчим часом ще кілька груп ППО підприємств стануть на бойове чергування.

Приватна ППО

Про намір дозволити критичним підприємствам самим захищатися від атак оголосили ще торік, коли міністром оборони був Денис Шмигаль. Дозвіл на старт експерименту уряд надав на початку березня 2026-го.

Станом на 1 травня до проєкту долучилися 24 підприємства.

