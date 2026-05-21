“Покращення життя” на ТОТ: у школі Севастополя обвалився балкон з учнями попри “ремонт” на $2 млн

Росія використовує тимчасово окуповані території виключно як ресурсну базу, нехтуючи безпекою та добробутом місцевих жителів, зазначають у Центрі протидії дезінформації.

У школі окупованого Севастополя у Криму обвалився балкон зі школярами. Про це повідомили у Центрі протиді дезінформації.

Зазначається, що випускники місцевої школи №13 вийшли на балкон, щоб зробити традиційне фото. Конструкція не витримала та обвалилася разом із дітьми.

Унаслідок падіння школярі отримали травми різного ступеня тяжкості – переломи та черепно-мозкові ушкодження.

Зазначимо, згідно з офіційними документами окупаційної влади, лише торік у школі провели “капітальний ремонт”, на який витратили понад 2 млн доларів.

“Крим перебуває під російською окупацією вже 12 років. За цей час окупаційна влада так і не змогла забезпечити елементарну безпеку та належний стан навіть шкільної інфраструктури. Натомість російська пропаганда продовжує розповідати про “розвиток” і “покращення життя” на ТОТ, поки місцева влада на практиці викачує ресурси півострова і лише на словах малює красиві картинки”, – додали у ЦПД.