На Рівненщині військових підозрюють у фальшуванні інвалідності своїм дружинам

Один із військових був мобілізований після невдалої спроби перетину кордону.

Працівники ДБР повідомили про підозру трьом військовослужбовцям з військової частини у Рівненській області, які намагалися звільнитися зі служби через фіктивні інвалідності своїх дружин.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронних органів.

Один із чоловіків був призваний на службу навесні, а інші – в другій половині 2025 року.

“Військові несли службу, переважно на території Рівненської області, проте все-одно вирішили покинути лави ЗСУ шляхом обману”, – додали у Бюро.

Зокрема, вони придбали фіктивні довідки про встановлення ІІ групи інвалідності для своїх дружин, які і долучили до рапорту на звільнення.

Сумніви щодо правдивості сімейних обставин виникли у керівництва солдатів, а після перевірки з’ясувалося, що довідки підписані “лікарями”, які фактично не працюють в установі, на бланку якої виготовлено документ.

Додамо, один із військових був мобілізований після невдалої спроби перетину кордону.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, зокрема, вивчаються документи інших військовослужбовців, які звільнилися зі служби та встановлюються особи “продавців” підроблених довідок.

Таким чином троє підозрюються за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 КК України – закінчений замах на ухилення військовослужбовцем від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкції статей передбачають від 5 до 10 років позбавлення волі.