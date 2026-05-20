Чому без системного підходу МВГ не наздоженуть «Шахеди»

Але ж повернемось до території країни, яку слід прикривати. Точніше – об’єкти, на ній розташовані. Отже ми підійшли до проблеми функціонування мобільних вогневих груп.

З іншого боку, протиповітряні бої, які провели сили ППО країн Перської затоки, відбувалися і за більш дивними сценаріями: по окремому БПЛА типу «Шахед» вистрілювалися 2-3 ракети комплексу Patriot. Зазначалися випадки застосування восьми ракет по одному БПЛА.

Зрозуміло, що у світі не існує жодної держави, яка має можливість забезпечити надійне прикриття від ударів з повітря всієї своєї території. Рішенням, що реалізовано в Україні, – зенітно-ракетні війська Повітряних сил відбивають балістичні та крилаті ракети, тобто найбільш складні цілі, всі інші зосереджуються на БПЛА. Звісно, що повітряна обстановка регулярно вимагає перерозподілу задач, тому різні засоби уражають різні цілі, а не лише ті, які чітко відповідають їх бойовому призначенню.

13 и 14 травня наш ворог завдав масованих авіаційних ударів по території України. І якщо висока ефективність ППО навколо Києва – не сюрприз, то в одному районі на заході держави з 12 «Шахедів» цілей досягли 11.

Фото: пресслужба 241-ої бригади ТрО Зенітки КС-19 в ЗСУ

Зі складів (і ледь не з музеїв) до військ потрапили автоматичні зенітні гармати КС-19 (100 мм, на озброєнні – з 1948) та С-60 (57 мм, на озброєнні – з 1950 року), зенітні кулеметні установки ЗПУ-1 (один 14,5 мм КПВ, на озброєнні – з 1949 року), ЗПУ-2 (два 14,5 мм КПВ на лафеті, підозріло схожому на німецький від 2 cm зенітної гармати Flak 38, на озброєнні – з 1949 року), ЗПУ-4 (чотири 14,5 мм КПВ, на озброєнні – з 1949 року). Обізнані люди розповідали, що КС-19 та С-60 експлуатують вогневі групи прикордонників. До речі, добрий друг піхоти ДШК на службі – з 1939-го.

Ось все це озброєння виконує завдання з відбиття ударів засобів повітряного нападу, створених в останні 10-20 років. Ось така цікава картинка намалювалася.

Власно, про МВГ. Звичний вигляд – позашляховик з кулеметом 50-го калібру (він же – 12,7 мм). В останні роки зусиллями небайдужих немолоді кулемети (американський М2 – на службі з 1932, хоча кулемети 1932 та 2025 – дещо різні кулемети, хоча й обидва – М2) отримали оптичні приціли, тепловізори, планшети, підключені до АСУ ППО, балістичні калькулятори і багато що ще. Тобто цілком непогано.

Фото: Скриншот Павло Єлізаров

Заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ, відповідальний за розвиток «малої» ППО (включаючи МВГ) Павло Єлізаров в своєму інтерв’ю «Українській правді» 30 квітня зауважив, що 170 з понад 300 екіпажів дронів-перехоплювачів за рік не збили жодного «Шахеда», лише 66 екіпажів мають більше 10 збитих. Також заступник командувача зазначив, що МВГ ніхто не скасовує, вони залишаються важливою складовою ППО, але одного універсального рішення проблеми ударних БПЛА не існує, успішне рішення – комплексне, МВГ + дрони-перехоплювачі + спеціалізовані радари. Передбачається змінити підходи до оцінки бойової ефективності МВГ: скільки «Шахедів» зайшло в область – стільки було бути збито чи подавлено.

П. Єлізаров виділяє такі проблеми: підготовка, мотивація, розподіл ресурсів, контроль. Окрема проблема – багато підрозділів працюють «за залишковим принципом». Військовий наголосив на ефективності замість масштабування: не треба просто «давати більше людей», а правильно використовувати наявні, аналізувати, будувати структуру.

Погляд на проблеми МВГ знизу, збоку військ, регулярно озвучує керівник навчально-інструкторської групи 151-го навчального центру ЗСУ Роман Донік, головним меседжем котрого є такий: МВГ можуть бути ефективними, але для цього потрібна системна, якісна підготовка, ресурси та контроль результату, а не імітація діяльності та чекання «чарівних дронів».

Фото: Макс Требухов Мобільна бригада ППО на Київщині

Він критикує не людей на місцях (а вони часто мотивовані та добре навчені), а систему та керівництво, яке роками не розвиває напрямок.

Іншими проблемами, які випливають під час підготовки персоналу МВГ, можна узагальнити так:

Відсутність/якість підготовки – основна причина низької ефективності МВГ. Багато екіпажів сформовані за залишковим принципом, без базової загальновійськової підготовки, навичок стрільби з кулемета, особливо нічної, з тепловізійними прицілами, розуміння повітряних цілей. Люди «хочуть, але не вміють»;

Відсутність системної роботи в Повітряних Силах: МВГ «не потрібні» керівництву «великого» ППО. Брак програм, шкіл, центрів підготовки, тренажерів (закуплені, але не використовуються, «щоб не зламали»). Підготовка йде на ентузіазмі нижньої ланки та окремих генералів (наприклад, генерала Турінського), але без масштабування досвіду та результатів підготовки. Винятком виглядають посадовці повітряного командування «Південь», нацгвардійці, відповідальні за охорону українських АЕС, бригада Національної поліції України «Лють»;

Бюрократія та імітація: гроші витрачають на «паперову» підготовку, а не на реальні приціли, обладнання машин, практику на полігонах. Ініціатива карається. Військові керівники переходять на нові «чарівні пігулки» (дрони-перехоплювачі), знову формуючи ненавчені групи за залишковим принципом;

Результати якісної підготовки – контраст: випускники 151 навчального центру (не реклама) за 2 тижні показують високі результати, зокрема захищаючи об’єкти енергетичної інфраструктури. Навіть невелика кількість добре навчених МВГ кардинально змінює ситуацію. Результативність – вища в групах з піхотним досвідом/ветеранами, а не в «профільних» групах, сформованих з ППОшників.

Фото: Макс Требухов Мобільна вогневої групи ДФТГ на Київщині.

Користуючись тим, що у військах ще багато знайомих, я занурився в тему МВГ і випливло таке:

конструкція турелі під кулемет – не стандартизована, всі вирішують цю проблему хто як може. Але ж 151 нц узагальнює досвід своїх «студентів» та запропонував непогану конструкцію, яка суто механічно сприяє підвищенню точності стрільби. Командування сил логістики реалізувало цю конструкцію в своїх МВГ, що суттєво підвищило їх ефективність. Під час навчання стрільбі по повітряних цілях лише завдяки цій інновації забезпечується 12-15 влучань в БПЛА на кожні 25 патронів замість 2-3 на інших конструкціях. Плечові упори для кулеметника – також must have;

саме розміщення кулемета на турелі в кузові позашляховика – вже не краще рішення, адже кулемет – штука потужна, вже перша черга розгойдує машину і точність стрільби падає. Ця проблема, для прикладу, на БМ-21 вирішена механічно – на ходову базової машини поставлено механізм виключення ресор. Для «шахедмобілів» та інших «гантраків» бюджетно виглядають домкрати по краях кузова або розміщення зброї на звичайному причепі, котрий, ясна річ, також вивішується на домкратах перед стрільбою;

добре навчений боротьбі з повітряними цілями персонал демонструє дива на регулярній основі: відзначаються випадки збиття «Шахедів» зі стрілецької зброї. Але це не вкладається в картину світу «великого ППО», тому про такі випадки знає вузьке коло військових, які безпосередньо боронять мале небо. Між іншим, в роки Другої світової війни за збиття літака з особистої зброї (кулемет, гвинтівка, протитанкова рушниця, тощо) солдат нагороджувався орденом Вітчизняної війни 1-го ступеню. А як у нас?

приціл: має бути денна та нічна гілки. Лідери – AN/PAS-13C(V)3 та Archer (знову ж – не реклама). Цивільні версії (мисливські приціли) в МВГ довго не живуть, хоча коштують чимало. Вони просто не витримують вібрацій при стрільбі;

управління: мало мати планшет, треба мати Starlink або принаймні мобільний інтернет. Без цього управління переривається. Дивимось на стан системи управління противника після відключення Starlink на сході України. У багатьох наших МВГ – така сама проблема, але створена нами самими. «170 за рік не збили жодного «Шахеда», не забули?

Ще одна проблема – органи місцевого самоврядування багато де навіть і не бралися формувати МВГ у складі своїх ДФТГ або ігнорують проблеми забезпечення МВГ, які діють в межах їх адміністративно-територіального поділу.

Тому на весь час переходу від сьогоднішнього стану «малого» ППО до стану, коли всі об’єкти будуть прикриті дронами-перехоплювачами, нам гарантуються прольоти БПЛА агресора по всій території України. Долітати, звісно, будуть не всі, але від збитків, що будуть завдаватися не збитими, хіба легше?