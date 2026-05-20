У регіональних управліннях поліції проходять обшуки. Нардепка Яцик повідомила, що справа стосується хабаря

Сьогодні, 20 травня, до регіональних управлінь поліції прийшли з обшуками. За інформацією народної депутатки, голови підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Юлії Яцик, низку посадовців затримали під час отримання неправомірної вигоди.

УП писала, що слідчі дії відбуваються в управліннях поліції в Івано-Франківській, Житомирській і Тернопільській областях. Інформацію про це журналістам підтвердили в пресслужбі поліції, але офіційних пресрелізів станом на момент публікації новини немає.

"Проводяться обшуки у трьох регіонах. Національна поліція сприяє проведенню усіх заходів", – відповіли журналістам.

LB звернувся до відповідних служб по коментар.