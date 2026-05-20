СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову дистанційно замінували Херсон

"Пряники" знайшли на проспекті Незалежності – головній транспортній артерії міста. 

Росіяни знову дистанційно замінували Херсон
Міни типу Пряник знайшли в Херсоні
Фото: Ярослав Шанько в Telegram

У Херсоні знову виявили заміновану росіянами місцевість. Міни типу “Пряник” знайшли на проспекті Незалежності – на ділянці між провулком Комбайновим та вулицею Залізничною. 

Про це повідомив у Telegram начальник МВА Ярослав Шанько. Він наголосив, що замінованою може бути більша територія. 

Проспект Незалежності (раніше – Ушакова) є центральним у Херсоні
Фото: карта
Проспект Незалежності (раніше – Ушакова) є центральним у Херсоні

“Обмежте пересування вказаною ділянкою та не наближайтеся до підозрілих предметів. Територія мінування може бути більшою. У разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів негайно повідомляйте за телефонами 101 або 102”, – сказав він. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies