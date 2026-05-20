Росіяни знову дистанційно замінували Херсон

У Херсоні знову виявили заміновану росіянами місцевість. Міни типу “Пряник” знайшли на проспекті Незалежності – на ділянці між провулком Комбайновим та вулицею Залізничною.

Про це повідомив у Telegram начальник МВА Ярослав Шанько. Він наголосив, що замінованою може бути більша територія.

Фото: карта Проспект Незалежності (раніше – Ушакова) є центральним у Херсоні

“Обмежте пересування вказаною ділянкою та не наближайтеся до підозрілих предметів. Територія мінування може бути більшою. У разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів негайно повідомляйте за телефонами 101 або 102”, – сказав він.