Суспільство / Війна

​Вчора російська армія втратила понад 900 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 352 070 осіб.

Українські військовослужбовці
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 920 солдатів, 3 танки, 2 бойові броньовані машини. 60 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 системи ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 352 070 (+920) осіб 
  • танків – 11 943 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 586 (+2) од.
  • артилерійських систем – 42 400 (+60) од.
  • РСЗВ – 1 795 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 388 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 301 072 (+1 873) од.
  • крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 868 (+268) од.
  • спеціальна техніка – 4 206 (+4) од.

Дані уточнюються.

