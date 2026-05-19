Головне за вівторок, 19 травня: майже 190 боєзіткнень, підозри суддям Верховного Суду, дрон над Естонією

Бойові дії на Донеччині, 189 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки удару по Прилуках. Яким запам’ятається 1546-й день повномасштабної війни.

Фото: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Станом на 15:35 було відомо про трьох загиблих і 23 поранених унаслідок удару російською балістичною ракетою по центру Прилук, зокрема 14-річну дитину.

У лікарні помер 15-річний підліток, що отримав поранення. Зросла й кількість поранених – до 23.

У місті багато руйнувань. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, багатоповерхівки й приватні оселі, три десятки автівок.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 травня на фронті від початку доби відбулося 189 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 40 атак.

18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” у Кстово (Нижньогородська обл., рф). Зафіксовано пожежу на території підприємства.

НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Також 19 травня уражено нафтоперекачувальну станцію “Ярославль-3” у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області Росії.

Росія вдвічі переважає Україну в кількості бригад і полків. І додатково є загроза збільшення лінії фронту, що вже зараз простягається на 1200 кілометрів.

Про це головком Олександр Сирський сказав в інтерв’ю Мілітарному. Дані розвідки про загрозу наступу ворога з Білорусі є цілком реальними, додав він.

“Можливі операції на півночі – це реально, ми знаємо ці дані про те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції”, – сказав він.

В Естонії близько 12 години 19 травня винищувач місії НАТО збив дрон над озером. Міністр оборони Ганно Певкур повідомив, що інформації про пошкодження немає, пише ERR.

Дрон відстежили й збили під час патрулювання повітряного простору. Естонські радари і Збройні сили Латвії зафіксували рух дрона у напрямку Південної Естонії.

Сповіщення про небезпеку діяло в різних естонських регіонах. О 12:45 тривогу скасували. Попереднього разу естонців попереджали про повітряну загрозу 3 квітня.

Речник МЗС України Георгій Тихий приніс вибачення Естонії за інцидент. "Росія продовжує перенаправляти українські дрони на Балтику, використовуючи радіоелектронну боротьбу", – сказав він у дописі в X. 

Тихий перепросив в Естонії та всіх балтійських друзів за ці інциденти.

Троє чинних суддів Верховного Суду і суддя в відставці отримали підозри за одержання неправомірної вигоди. Йдеться про хабар за ухвалення рішення в інтересах Костянтина Жеваго – власника групи "Фінанси і кредит".

Такі подробиці нинішніх обшуків у Верховному Суді повідомили пресслужба НАБУ і САП. Там уточнили, що підозрювані судді, за інформацією слідства, отримали неправомірну вигоду під час роботи в Великій Палаті Верховного Суду.

