Троє чинних суддів Верховного Суду отримали підозри по справі про хабар на користь власника банку "Фінанси і кредит"

По цій же справі судять ексголову ВС. 

Троє чинних суддів Верховного Суду отримали підозри по справі про хабар на користь власника банку "Фінанси і кредит"
Троє суддів Верховного Суду отримали підозри
Фото: НАБУ в Telegram

Троє чинних суддів Верховного Суду і суддя в відставці отримали підозри за одержання неправомірної вигоди. Йдеться про хабар за ухвалення рішення в інтересах Костянтина Жеваго – власника групи "Фінанси і кредит".

Такі подробиці нинішніх обшуків у Верховному Суді повідомили пресслужба НАБУ і САП. Там уточнили, що підозрювані судді, за інформацією слідства, отримали неправомірну вигоду під час роботи в Великій Палаті Верховного Суду. 

"До повноважень суддів Великої Палати Верховного Суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів", – нагадали в Бюро. 

Одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи "Фінанси і кредит". 

У 2002 році Жеваго придбав 40,19 % акцій ПГЗК у чотирьох компаній. Через 18 років ці колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом про визнання продажу акцій недійсними та повернення їх комбінату. Суд відмовив. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення першої інстанції і визнав продаж акцій недійсним. 

Подальший розгляд справи проводили судді Великої Палати Верховного Суду. Тоді, за версією слідства, Жеваго змовився з адвокатом бекофісу Верховного Суду. 

У 2023 Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. І після цього 1,8 млн доларів були розділені між Князєвим і суддями. Князєв і адвокат отримали підозри в травні, в липні – сам Жеваго. Торік у вересні підозру оголосили людині, за посередництва якої забезпечили передачу коштів.

Контекст

Сьогодні вранці Бюро повідомило про нові обшуки В Верховному Суді та ексголови ВС Князєва, що з 2023-го є підозрюваним у справі про отримання хабаря за ухвалення потрібного рішення на користь Жеваго.

Після викриття Князєва Семен Кривонос повідомляв, що за допомогою детектива під прикриттям було зафіксовано контакти власника групи "Фінанси та кредит" стосовно передачі неправомірної вигоди за ухвалення бажаного судового рішення. У пресслужбі Жеваго заявили про його непричетність до неправомірний дій. Того ж дня Князєву та його спільнику адвокату повідомили про підозру.

Наприкінці січня Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн – до такої суми зменшили заставу.

