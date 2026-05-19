У Краматорську внаслідок масованих російських ударів по різних районах міста щонайменше 6 людей отримали поранення.

Про це повідомили у МВС.

Російські атаки також пошкодили житлові будинки.

Рятувальники надали допомогу постраждалим, деблокували двох людей із заблокованої квартири 5-поверхового житлового будинку та відкрили двері підсобного приміщення, де перебував поранений чоловік.

Постраждалого передали медикам “швидкої”.

Також вогнеборці ліквідували пожежу в 4-поверховому житловому будинку.

Протягом минулої доби росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів, з них 32 житлових будинки. Окупанти вбили 2 і поранили 3 людей.