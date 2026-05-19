Протягом минулої доби 18 травня зафіксували 1 336 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.
Про це повідомили у Національній поліції.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, зазначили в ОВА.
Руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів, з них 32 житлових будинки.
Краматорськ витримав 10 атак, наймасштабніша здійснена з РСЗВ “Смерч”. Росіяни вбили цивільну особу, ще троє зазнали поранень.
На Дружківку ворог скинув три бомби "КАБ-250" – є загиблий, пошкоджено три багатоквартирних будинки.
- З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4070 людей і поранили 9435. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.