Краматорськ витримав 10 атак, на Дружківку скинули три авіабомби.

Протягом минулої доби 18 травня зафіксували 1 336 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.

Про це повідомили у Національній поліції.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, зазначили в ОВА.

Руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів, з них 32 житлових будинки.

Краматорськ витримав 10 атак, наймасштабніша здійснена з РСЗВ “Смерч”. Росіяни вбили цивільну особу, ще троє зазнали поранень.

На Дружківку ворог скинув три бомби "КАБ-250" – є загиблий, пошкоджено три багатоквартирних будинки.