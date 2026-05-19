СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ворожі удари по Києву та Донеччині

Ним виявився охоронець одного з університетів столиці. Його завербували через сестру, яка живе у Росії.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки, який коригував повітряні атаки РФ по Києву та Донецькій області.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився охоронець одного з університетів столиці. Фігуранта завербували через його сестру, яка проживає у Росії. У подальшому родичка агента виконувала роль “зв’язкової”. Зокрема, саме через неї агент передавав координати для ГРУ.

Встановлено, що у Києві зловмисник відстежував наслідки російських атак для коригування повторних обстрілів міста. Серед його пріоритетних “цілей” було проведення дорозвідки біля теплоелектроцентралей та інших об’єктів енергетичної інфраструктури Києва.

Задокументовано, як агент об’їжджав місто, відстежував ворожі “прильоти”, позначав їхню геолокацію на гугл-карті та фотографував пошкоджені споруди.

Також він збирав дані про дислокацію запасних командних пунктів та бойових позицій Сил оборони у Донецькій області. Для цього фігурант завуальовано випитував у знайомих інформацію про українських захисників на різних напрямках східного фронту.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання у Київській області. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.