Вчора на фронті зафіксували 236 боїв

Розпочалася 1546-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних ударів, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, пункт управління, три ПУ БпЛА та іще три важливих об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Приліпка, Ветеринарне та в бік Графського, Караїчного.

На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів, в бік Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Дробишеве, Новосергіївка та в бік Озерного, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував три рази у бік Рай-Олександрівки та Калеників.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Бересток, Степанівка та в бік Костянтинівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Никанорівка та Покровськ.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз в бік Воронного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у бік Злагоди, Нового Запоріжжя, Чарівного, Цвіткового, Рівного, Залізничного, Рибного, Староукраїнки, Гіркого.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводив чотири атаки, в бік Антонівки та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.