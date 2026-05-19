Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
ГоловнаСуспільствоВійна

У МЗС Литви пригрозили росіянам зрівняти із землею бази у Калінінграді

Російський ексклав становить загрозу для країн НАТО.

У МЗС Литви пригрозили росіянам зрівняти із землею бази у Калінінграді
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс заявив, що в разі агресивних дій Росії в бік НАТО, сили Альянсу знищать військові бази ворога, розташовані в Калінінградській області.

Як пише "Європейська правда", чиновник закликав союзників продемонструвати рішучість у тому, щоб Кремль не вирішив використати свій ексклав, який межує з Литвою, як плацдарм для удару по НАТО.

Якщо ж такий сценарій почне втілюватися у життя, то в МЗС балтійської країни переконують, що Альянс має засоби для того, щоб "прорвати російську маленьку фортецю" і "зрівняти із землею російські ракетні бази та бази протиповітряної оборони".

Водночас Будріс визнав, що Литві не вистачає власних засобів ППО, через що трапляються інциденти з потраплянням дронів у їхній повітряний простір, а також прольотом військових російських літаків із вимкненими транспондерами. У Вільнюсі переконують, що основою стримування може бути лише довіра між союзниками в НАТО і чітке дотримання 5-ої статті договору Альянсу. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies