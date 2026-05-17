Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ГоловнаСпорт

Аонішікі не повернувся, а Шіші провалився: проміжні підсумки Natsu Basho

Лише дві перемоги у восьми сутичках — такий результат Шіші Масару (Сергія Соколовського) на травневому Natsu Basho, третьому гранд-турнірі, який проходить у Токіо. Спад у виступах невчасний, адже у змаганні не беруть участі ні йокодзуна (найвищий ранг у сумо, — Ред.) Оносато, ні український озекі Арата Аонішікі (Данило Явгусишин), а ще один йокодзуна, Хошорю, завершив виступ на турнірі достроково після першого ж бою через травму підколінного сухожилля. За ідеального сценарію незграбний, але ефектний Шіші міг би зачепитися за верхню частину турнірної таблиці й покращити свій рейтинг… Натомість знову доведеться тягнутися до качі-коші без шансів на більше.

Ще один українець, Данило Явгусишин, який підходив до турніру з кадобаном (попередженням через погані результати), відновлюється від травми. Він уже заявив, що пропустить Natsu Basho й сфокусується на здоров'ї. Вінничанину 22 роки, тож це чи не найкраще рішення. Професійний спорт, а особливо сумо, де травми не є виправданням для пропуску змагань, — це марафон, упродовж якого треба правильно оцінювати свої сили й стан здоров'я. Логічніше повністю відновитися й потім повернутися на вершину, ніж «заробити» собі хронічну травму, яка поставить хрест на кар'єрі. Ідеальний момент для чинного володаря Кубка імператора монгола Кірішими, який у разі перемоги на турнірі або результату, близького до чемпіонського, зможе розраховувати на статус цуноторі — претендента на йокодзуну.

Наскільки серйозна травма в Аонішікі, чому Шіші програє і хто лідирує на травневому Natsu Basho — в огляді на LB.ua.

Аонішікі не повернувся, а Шіші провалився: проміжні підсумки Natsu Basho
Український сумоїст Аонішікі Арата (Данило Явгусишин)
Фото: Nikkan Sports

Повернутися за кубком

Дива не сталося: Арата Аонішікі вирішив не стартувати на травневому Natsu Basho. За чотири дні до старту змагань українець травмував щиколотку у спарингу. Він упав на дохйо й не міг піднятися без допомоги. Лікарі діагностували розтягнення зв'язок лівої щиколотки. Ушкодження не критичне, але може стати хронічним. Зрештою наставник Явгусишина — ояката стайблу (стайні) Адзіґава — наполіг, щоб підопічний повністю відновився від травми.

Це означає, що вінничанин автоматично втратить ранг озекі й опуститься до секіваке, адже вдруге поспіль завершить турнір з негативним балансом перемог і поразок (маке-коші). За правилами сумо пропущені сутички є програними (фусен-пай – поразка через неявку, – Ред.), тому для українця це фактично другий маке-коші поспіль. Перший був за підсумками березневого Haru Basho — 7-8.

Данило Явгусишин (Аонішікі Арата)
Фото: sponichi.co.jp
Данило Явгусишин (Аонішікі Арата)

Однак, за правилами сумо, секіваке може одразу в наступному гранд-турнірі повернути собі озекі, якщо здобуде десять перемог у 15 сутичках. Наставник Аонішікі наголосив на цій опції у спілкуванні з місцевими ЗМІ й запевнив, що українець на наступному турнірі боротиметься не просто за повернення до озекі, а й за Кубок імператора.

«Він не буде повертатися цього турніру (Natsu Basho, — Ред.). Ми не можемо дозволити йому форсувати відновлення. Наступного Basho мета — не просто 10 перемог, а чемпіонство. Саме тому він і бере паузу. Я хочу, щоб він повернувся у формі, в якій зможе показувати сумо Аонішікі», — передає його слова український портал Kachi-Koshi з посиланням на Hochi News.

Український сумоїст Данило Явгусишин (Аонішікі Арата)
Фото: sponichi.co.jp
Український сумоїст Данило Явгусишин (Аонішікі Арата)

Явгусишину досі лише 22 роки. Якби він закінчив кар'єру завтра, то вже ввійшов би в історію сумо на десятиліття, бо встиг переписати низку рекордів. Щоб виступати якомога довше й успішніше, зараз потрібно зробити паузу. Та й ніколи раніше український талант не стикався з такими випробуваннями. Уболівальники потенційно зможуть побачити його в дії вже на липневому Nagoya Basho. Уся увага українців прикута до Шіші Масару — українського маегашири, який поки не радує результатами.

Важкий турнір для Шіші

Мелітополець підійшов до турніру після маке-коші 6:9 за підсумками березневого Haru Basho. Попри це Шіші втратив усього одну позицію й розпочав змагання на позиції маегашира 12 — це орієнтовно середина рейтингу макуучі (найвищий дивізіон у сумо, — Ред.). Українець привчив уболівальників, що не потребує часу на довгу адаптацію й одразу ж на першому тижні здобуває перемоги.

Шіші Масару (ліворуч) лежить на дохйо
Фото: sponichi.co.jp
Шіші Масару (ліворуч) лежить на дохйо

Цього разу все пішло не за планом. Українець має в активі лише дві перемоги. Третього змагального дня Шіші переміг маегаширу Токіхаяте — обидва впали з дохйо (ринг у сумо, — Ред.), але японець торкнувся землі першим. За правилами програє той, хто перший торкнеться рингу третьою точкою тіла або випаде за його межі. 

Друга звитяга була в рамках п'ятого змагального дня. Українець нав'язав боротьбу японцю Хакунофуджі, ухопив його за маваші (пояс сумоїста, — Ред.) і кинув на дохйо. Для надійності ще й зверху приземлився… Більше поки Масару не виблискував.

З огляду на програні сутички, можна виділити декілька причин поразок українця. Передусім видно, що українець досі має проблеми з роботою ніг і, як наслідок, з координацією. 164-кілограмовому українцеві зростом 193 сантиметри важко швидко розвертатися в розпал сутички. Через це технічні суперники легко розвертають його у зручну для них позицію. Ще одна проблема на поверхні полягає в тактичній слабкості Шіші. Він розпочинає кожен поєдинок фактично однаково: тачі-ай (стартове зіткнення, — LB.ua), декілька ляпасів і спроба захопити суперника за маваші з подальшим кидком або навалом зверху. Якщо схопитися за пояс суперника не вдається, українець починає ковзати по дохйо з боку в бік.

Шіші варто якомога швидше надолужувати, якщо він хоче залишатися в макуучі. Настільки невпевнений виступ може призвести до пониження в класі. На виправлення становища залишилося сім сутичок.

Битва за Кубок імператора

Протилежні завдання — в одного з лідерів турнірної таблиці, озекі Кірішими. Монгол підійшов до змагань у новому ранзі після перемоги в Haru Basho. З огляду на його результати в Токіо можна зробити висновок, що він не втратив фізичних кондицій. У перших семи сутичках він переміг, допустивши першу осічку лише на восьмий змагальний день. Переможну серію нового озекі перервав маегашира 4 Ганояма.

Кірішима (ліворуч) виходить за межі дохйо в сутичці з Ганоямою
Фото: sponichi.co.jp
Кірішима (ліворуч) виходить за межі дохйо в сутичці з Ганоямою

Сумоїсти видали яскравий бій із серією ударів і поштовхів у центрі дохйо, боролися на краю й динамічно налітали один на одного. Однак японець виявився стійкішим. Він зміг непомітно заштовхати суперника на край рингу, а потім легко його посунути, записавши на власний рахунок шосту перемогу на турнірі. Ще й яку!

Після восьми змагальних днів очолює таблицю трійка сумоїстів із сімома перемогами: озекі Кірішима, комусубі (четвертий за престижем ранг у сумо, — Ред.) Вакатакакаге й сенсація першого тижня — японський маегашира Тобізару, який уже встиг перемогти нашого Шіші на турнірі. Трохи позаду — ще троє сумоїстів із шістьма перемогами: Ганояма, Котоейхо й Фуджірьога.

Монгольський озекі Кірішима
Фото: sponichi.co.jp
Монгольський озекі Кірішима

Якщо не буде сенсацій, саме ці сумоїсти визначатимуть між собою нового володаря Кубка імператора. Попереду ще сім сутичок.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies