Аонішікі не повернувся, а Шіші провалився: проміжні підсумки Natsu Basho

Наскільки серйозна травма в Аонішікі, чому Шіші програє і хто лідирує на травневому Natsu Basho — в огляді на LB.ua.

Ще один українець, Данило Явгусишин, який підходив до турніру з кадобаном (попередженням через погані результати), відновлюється від травми. Він уже заявив, що пропустить Natsu Basho й сфокусується на здоров'ї. Вінничанину 22 роки, тож це чи не найкраще рішення. Професійний спорт, а особливо сумо, де травми не є виправданням для пропуску змагань, — це марафон, упродовж якого треба правильно оцінювати свої сили й стан здоров'я. Логічніше повністю відновитися й потім повернутися на вершину, ніж «заробити» собі хронічну травму, яка поставить хрест на кар'єрі. Ідеальний момент для чинного володаря Кубка імператора монгола Кірішими, який у разі перемоги на турнірі або результату, близького до чемпіонського, зможе розраховувати на статус цуноторі — претендента на йокодзуну.

Лише дві перемоги у восьми сутичках — такий результат Шіші Масару (Сергія Соколовського) на травневому Natsu Basho, третьому гранд-турнірі, який проходить у Токіо. Спад у виступах невчасний, адже у змаганні не беруть участі ні йокодзуна (найвищий ранг у сумо, — Ред.) Оносато, ні український озекі Арата Аонішікі (Данило Явгусишин), а ще один йокодзуна, Хошорю, завершив виступ на турнірі достроково після першого ж бою через травму підколінного сухожилля. За ідеального сценарію незграбний, але ефектний Шіші міг би зачепитися за верхню частину турнірної таблиці й покращити свій рейтинг… Натомість знову доведеться тягнутися до качі-коші без шансів на більше.

Повернутися за кубком

Дива не сталося: Арата Аонішікі вирішив не стартувати на травневому Natsu Basho. За чотири дні до старту змагань українець травмував щиколотку у спарингу. Він упав на дохйо й не міг піднятися без допомоги. Лікарі діагностували розтягнення зв'язок лівої щиколотки. Ушкодження не критичне, але може стати хронічним. Зрештою наставник Явгусишина — ояката стайблу (стайні) Адзіґава — наполіг, щоб підопічний повністю відновився від травми.

Це означає, що вінничанин автоматично втратить ранг озекі й опуститься до секіваке, адже вдруге поспіль завершить турнір з негативним балансом перемог і поразок (маке-коші). За правилами сумо пропущені сутички є програними (фусен-пай – поразка через неявку, – Ред.), тому для українця це фактично другий маке-коші поспіль. Перший був за підсумками березневого Haru Basho — 7-8.

Фото: sponichi.co.jp Данило Явгусишин (Аонішікі Арата)

Однак, за правилами сумо, секіваке може одразу в наступному гранд-турнірі повернути собі озекі, якщо здобуде десять перемог у 15 сутичках. Наставник Аонішікі наголосив на цій опції у спілкуванні з місцевими ЗМІ й запевнив, що українець на наступному турнірі боротиметься не просто за повернення до озекі, а й за Кубок імператора.

«Він не буде повертатися цього турніру (Natsu Basho, — Ред.). Ми не можемо дозволити йому форсувати відновлення. Наступного Basho мета — не просто 10 перемог, а чемпіонство. Саме тому він і бере паузу. Я хочу, щоб він повернувся у формі, в якій зможе показувати сумо Аонішікі», — передає його слова український портал Kachi-Koshi з посиланням на Hochi News.

Явгусишину досі лише 22 роки. Якби він закінчив кар'єру завтра, то вже ввійшов би в історію сумо на десятиліття, бо встиг переписати низку рекордів. Щоб виступати якомога довше й успішніше, зараз потрібно зробити паузу. Та й ніколи раніше український талант не стикався з такими випробуваннями. Уболівальники потенційно зможуть побачити його в дії вже на липневому Nagoya Basho. Уся увага українців прикута до Шіші Масару — українського маегашири, який поки не радує результатами.

Важкий турнір для Шіші

Мелітополець підійшов до турніру після маке-коші 6:9 за підсумками березневого Haru Basho. Попри це Шіші втратив усього одну позицію й розпочав змагання на позиції маегашира 12 — це орієнтовно середина рейтингу макуучі (найвищий дивізіон у сумо, — Ред.). Українець привчив уболівальників, що не потребує часу на довгу адаптацію й одразу ж на першому тижні здобуває перемоги.

Фото: sponichi.co.jp Шіші Масару (ліворуч) лежить на дохйо

Цього разу все пішло не за планом. Українець має в активі лише дві перемоги. Третього змагального дня Шіші переміг маегаширу Токіхаяте — обидва впали з дохйо (ринг у сумо, — Ред.), але японець торкнувся землі першим. За правилами програє той, хто перший торкнеться рингу третьою точкою тіла або випаде за його межі.

Друга звитяга була в рамках п'ятого змагального дня. Українець нав'язав боротьбу японцю Хакунофуджі, ухопив його за маваші (пояс сумоїста, — Ред.) і кинув на дохйо. Для надійності ще й зверху приземлився… Більше поки Масару не виблискував.

З огляду на програні сутички, можна виділити декілька причин поразок українця. Передусім видно, що українець досі має проблеми з роботою ніг і, як наслідок, з координацією. 164-кілограмовому українцеві зростом 193 сантиметри важко швидко розвертатися в розпал сутички. Через це технічні суперники легко розвертають його у зручну для них позицію. Ще одна проблема на поверхні полягає в тактичній слабкості Шіші. Він розпочинає кожен поєдинок фактично однаково: тачі-ай (стартове зіткнення, — LB.ua), декілька ляпасів і спроба захопити суперника за маваші з подальшим кидком або навалом зверху. Якщо схопитися за пояс суперника не вдається, українець починає ковзати по дохйо з боку в бік.

Шіші варто якомога швидше надолужувати, якщо він хоче залишатися в макуучі. Настільки невпевнений виступ може призвести до пониження в класі. На виправлення становища залишилося сім сутичок.

Битва за Кубок імператора

Протилежні завдання — в одного з лідерів турнірної таблиці, озекі Кірішими. Монгол підійшов до змагань у новому ранзі після перемоги в Haru Basho. З огляду на його результати в Токіо можна зробити висновок, що він не втратив фізичних кондицій. У перших семи сутичках він переміг, допустивши першу осічку лише на восьмий змагальний день. Переможну серію нового озекі перервав маегашира 4 Ганояма.

Фото: sponichi.co.jp Кірішима (ліворуч) виходить за межі дохйо в сутичці з Ганоямою

Сумоїсти видали яскравий бій із серією ударів і поштовхів у центрі дохйо, боролися на краю й динамічно налітали один на одного. Однак японець виявився стійкішим. Він зміг непомітно заштовхати суперника на край рингу, а потім легко його посунути, записавши на власний рахунок шосту перемогу на турнірі. Ще й яку!

Після восьми змагальних днів очолює таблицю трійка сумоїстів із сімома перемогами: озекі Кірішима, комусубі (четвертий за престижем ранг у сумо, — Ред.) Вакатакакаге й сенсація першого тижня — японський маегашира Тобізару, який уже встиг перемогти нашого Шіші на турнірі. Трохи позаду — ще троє сумоїстів із шістьма перемогами: Ганояма, Котоейхо й Фуджірьога.

Фото: sponichi.co.jp Монгольський озекі Кірішима

Якщо не буде сенсацій, саме ці сумоїсти визначатимуть між собою нового володаря Кубка імператора. Попереду ще сім сутичок.