Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСпорт

Федерація World Boxing зняла обмеження з білоруських боксерів-аматорів

Тепер вони можуть виступати на змаганнях під державним прапором.

Федерація World Boxing зняла обмеження з білоруських боксерів-аматорів
Ілюстративне фото
Фото: gbboxing.org.uk

Федерація World Boxing, яка координує аматорський бокс, виконала рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету й дозволила білоруським спортсменам виступати на змаганнях під державним прапором.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Тепер білоруські боксери можуть без обмежень брати участь у всіх міжнародних змаганнях, організованих World Boxing, її Континентальною конфедерацією для Європи, European Boxing, а також - у міжнародних змаганнях, організованих національними федераціями-членами World Boxing.

Обмеження також зняли з тренерів, допоміжного персоналу та офіційних осіб, які супроводжують боксерів.

Обмеження для російських боксерів залишилися чинними.

Наприкінці квітня World Boxing дозволила боксерам з Білорусі та РФ брати участь у міжнародних змаганнях як індивідуальним нейтральним спортсменам.

Міжнародна федерація боксу (World Boxing) створена у 2023 році. Вона координує аматорський бокс та спрямовує свою діяльність на його збереження в програмі Олімпійських ігор. Організація виникла як альтернатива Міжнародній боксерській асоціації (IBA), очолює її боксер із Казахстану Геннадій Головкін.

Раніше , 12 травня, Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв обмеження з білоруських спортсменів на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies