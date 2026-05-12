Угода включає проведення спільних заходів для військових корпусу, ветеранів і їхніх сімей.

Київське «Динамо» й Третій армійський корпус підписали меморандум про співпрацю на три роки.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Третій армійський корпус Підписання меморандуму

Під час підписання угоди сторони наголосили, що в рамках меморандуму реалізовуватимуть проєкти на підтримку військових, ветеранів і їхніх сімей.

У «Динамо» заявили про надання безкоштовних квитків ветеранам корпусу, організацію зустрічей із футболістами, спільних тренувань тощо.

Фото: Третій армійський корпус «Динамо» й Третій армійський корпус після підписання меморандуму

У рамках заходу представники корпусу нагадали, що низка вболівальників «Динамо» долучилася до захисту України з 2014 року.

Фото: Третій армійський корпус Представники «Динамо» й Третього армійського корпусу

Нагадаємо, Третій армійський корпус ЗСУ та Другий корпус НГУ «Хартія» розпочали розробку спільних навчальних програм.