«Динамо» й Третій армійський корпус підписали меморандум про співпрацю

Угода включає проведення спільних заходів для військових корпусу, ветеранів і їхніх сімей.

Представники «Динамо» й Третього армійського корпусу після підписання меморандуму
Фото: Третій армійський корпус

Київське «Динамо» й Третій армійський корпус підписали меморандум про співпрацю на три роки.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Третій армійський корпус
Під час підписання угоди сторони наголосили, що в рамках меморандуму реалізовуватимуть проєкти на підтримку військових, ветеранів і їхніх сімей. 

У «Динамо» заявили про надання безкоштовних квитків ветеранам корпусу, організацію зустрічей із футболістами, спільних тренувань тощо. 

Фото: Третій армійський корпус
У рамках заходу представники корпусу нагадали, що низка вболівальників «Динамо» долучилася до захисту України з 2014 року.

Фото: Третій армійський корпус
Нагадаємо, Третій армійський корпус ЗСУ та Другий корпус НГУ «Хартія» розпочали розробку спільних навчальних програм

