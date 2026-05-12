Чемпіон світу зі стрибків у висоту в приміщенні Дорощук про найбільший трофей на риболовлі: «13-кілограмовий короп»

Український легкоатлет, чемпіон світу в стрибках у висоту в приміщенні Олег Дорощук розповів LB.ua про свій здобутки в риболовлі.

Він сказав про це після отримання нагороди найкращого спортсмена квітня від Національного олімпійського комітету України (НОК).

«Найбільший мій улов – це короп 13 кілограмів. Різні були трофеї, але цей – найбільший», – згадує він.

Дорощук також зауважив, що після перемоги на Чемпіонаті світу зі стрибків у висоту в приміщенні в березні ще не був на риболовлі.

«На жаль, ще ні… І це мене справді хвилює. Немає часу, якщо чесно. У квітні був тренувальний збір у Португалії, зараз – робота вдома. Попереду багато змагань», – пояснив стрибун у висоту.

Нагадаємо, в інтерв’ю LB.ua після перемоги на ЧС у приміщенні Олег Дорощук сказав, яку висоту готується підкорити.