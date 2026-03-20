Одразу дві українки розташувалися на п’єдесталі за підсумками змагань.

Ярослава Магучіх (ліворуч) і Юлія Левченко після виступу

Олімпійська чемпіонка, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала дворазовою чемпіонкою світу з легкої атлетики в приміщенні.

Про це повідомляє НОК України, передає LB.ua.

Ярослава Магучіх під час стрибка на ЧС у приміщенні

Вона з першої спроби подолала планку висотою 2,01 метра й здобула золоту медаль.

Ще одну медаль – срібну – завоювала українська стрибунка Юлія Левченко, для якої ця медаль стала першою на рівні світової першості в приміщенні.

Українська стрибунка в висоту Юлія Левченко під час своєї спроби

Левченко подолала висоту 1,99 метра. Разом з Юлією другу сходинку також посіли австралійка Нікола Оліслагерс і Ангеліна Топич із Сербії.

Таким чином уперше в історії одразу дві українки опинилися на подіумі змагань у рамках чемпіонату світу в приміщенні.

Медалістки змагань зі стрибків у висоту в рамках ЧС

Нагадаємо, Ярослава Магучіх – чинна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Окрім того, українка – світова рекордсменка, адже змогла подолали планку висотою 2,10 метра.