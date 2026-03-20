Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
ГоловнаСпорт

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні

Одразу дві українки розташувалися на п’єдесталі за підсумками змагань.

Ярослава Магучіх (ліворуч) і Юлія Левченко після виступу
Фото: EPA/UPG

Олімпійська чемпіонка, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала дворазовою чемпіонкою світу з легкої атлетики в приміщенні.

Про це повідомляє НОК України, передає LB.ua.

Вона з першої спроби подолала планку висотою 2,01 метра й здобула золоту медаль. 

Ще одну медаль – срібну – завоювала українська стрибунка Юлія Левченко, для якої ця медаль стала першою на рівні світової першості в приміщенні.

Левченко подолала висоту 1,99 метра. Разом з Юлією другу сходинку також посіли австралійка Нікола Оліслагерс і Ангеліна Топич із Сербії.

Таким чином уперше в історії одразу дві українки опинилися на подіумі змагань у рамках чемпіонату світу в приміщенні.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх – чинна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Окрім того, українка – світова рекордсменка, адже змогла подолали планку висотою 2,10 метра.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies