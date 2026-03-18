Борець Якушенко – про перемогу на ЧЄ (U-23): «Коли виходиш змагатися проти представників країн-агресорок, є додаткова мотивація»

Українець утретє переміг на молодіжній європейській першості.

Якушенко (праворуч) перемагає білоруса
Фото: UWW

Український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко, який став чемпіоном Європи (U-23) розповів LB.ua про свої емоції під час поєдинків проти представниками РФ і РБ.

У фінальній сутичці українець здолав білоруса Абубакара Аслаханова.

«Для мене кожна сутичка принципова, незалежно від прапора суперника. Але, звісно, коли виходиш проти представників Росії чи Білорусі, всередині є додаткова мотивація. Я борюся за Україну, за свій прапор, і це дає ще більше вогню. На килимі — тільки боротьба, але в серці — чітке розуміння, за кого я стою», – зауважив він.

Фото: UWW
Українець також пояснив, що відчував під час нагородження.

«У той момент я відчував гордість. Коли лунав гімн України і піднімався наш прапор — це найсильніші емоції, які може пережити спортсмен. Стояти на п’єдесталі й розуміти, що ти зробив свою роботу до кінця — це особливе відчуття. Я був спокійний, зібраний і вдячний своїй команді та всім, хто в мене вірить», – сказав Якушенко.

Фото: UWW
Борець наголосив, що не планує зупинятися на досягнутому.

«Мої цілі не змінюються — тільки перше місце. Я хочу домінувати на кожному старті, прогресувати й ставати кращою версією себе. Попереду нові турніри, і я налаштований працювати ще більше. Я знаю, що можу бути першим — і я роблю все, щоб це довести на килимі», – підсумував Єгор.

Нагадаємо, український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко втретє виграв Чемпіонат Європи у віковій категорії до 23 років. Турнір проходив у Сербії. Загалом українці вибороли 13 медалей.

