Український гімнаст Стельмах змінив спортивне громадянство

Спортивний гімнаст Радомир Стельмах представлятиме Німеччину на міжнародних змаганнях.
Інформація з’явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG).
Гімнаст був чемпіоном Європи-2024 й учасником Олімпійських ігор в Парижі.
Зараз уродженець Запоріжжя тренується в Німеччині й виступає за місцевий гімнастичний клуб.
Після зміни спортивного громадянства від буде змушений пропустити один рік, після чого зможе виступи за Німеччину на міжнародних змаганнях.
Нагадаємо, срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ілля Ковтун виступатиме за Хорватію. Він зможе представити нову країну на змаганнях в нинішньому сезоні.