Український гімнаст Стельмах змінив спортивне громадянство

Він ставав чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики у складі української команди.

Радомир Стельмах під час виступу на Олімпійських іграх-2024

Спортивний гімнаст Радомир Стельмах представлятиме Німеччину на міжнародних змаганнях.

Інформація з’явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Гімнаст був чемпіоном Європи-2024 й учасником Олімпійських ігор в Парижі.

Зараз уродженець Запоріжжя тренується в Німеччині й виступає за місцевий гімнастичний клуб.

Після зміни спортивного громадянства від буде змушений пропустити один рік, після чого зможе виступи за Німеччину на міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ілля Ковтун виступатиме за Хорватію. Він зможе представити нову країну на змаганнях в нинішньому сезоні.