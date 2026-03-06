Українська біатлоністка Олександра Меркушина здобула золоту нагороду на Чемпіонаті світу серед юніорів, що триває в німецькому Арбері.

Про це повідомляє LB.ua.



Вона фінішувала першою у масстарті-60.

Українка заробила три штрафних кола за всю гонку — по одному на трьох вогневих рубежах. Другу «стійку» Олександра відпрацювала «на нуль».

Меркушина фінішувала першою, випередивши свою найближчу переслідувачку Естере Вольфа з Латвії майже на 20 секунд. Подіум масстарту довершила ще одна латвійка Ельза Блейделе, яка здобула бронзову медаль.

Для Олександри це вже друга нагорода на цьому чемпіонаті світу. Раніше вона здобула «срібло» в індивідуальній гонці.

