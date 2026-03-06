У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСпорт

Олександра Меркушина – чемпіонка світу-2026 з біатлону серед юніорок у масстарті-60

Друга нагорода українки на цьогорічній світовій першості.

Олександра Меркушина – чемпіонка світу-2026 з біатлону серед юніорок у масстарті-60
Олександра Меркушина
Фото: EPA/UPG

Українська біатлоністка Олександра Меркушина здобула золоту нагороду на Чемпіонаті світу серед юніорів, що триває в німецькому Арбері. 

Про це повідомляє LB.ua. 

Вона фінішувала першою у масстарті-60.

Українка заробила три штрафних кола за всю гонку — по одному на трьох вогневих рубежах. Другу «стійку» Олександра відпрацювала «на нуль». 

Меркушина фінішувала першою, випередивши свою найближчу переслідувачку Естере Вольфа з Латвії майже на 20 секунд. Подіум масстарту довершила ще одна латвійка Ельза Блейделе, яка здобула бронзову медаль. 

Для Олександри це вже друга нагорода на цьому чемпіонаті світу. Раніше вона здобула «срібло» в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua Олександра Меркушина пояснила, чому збірній України з біатлону не вдалося завоювати медалей на Олімпійських іграх-2026 в Італії. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies