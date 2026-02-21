Збірна України не пройшла у суперфінал командних змагань з лижної акробатики на Олімпіаді-2026

Дмитро Котовський під час виступу

Змішані командні змагання закрили програму Олімпійських ігор-2026 з лижної акробатик, повідомляє LB.ua.

У фіналі змагались сім команд, чотири з яких проходять до суперфіналу.

Україну представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський.

Із загальним результатом 254.67 балів українці стали шостими та завершили виступи на Олімпіаді.

Чемпіонами стали американці. Срібні нагороди виборола команда Швейцарії, бронзові – Китаю.

Нагадаємо, Олександр Окіпнюк став десятим у фіналі чоловічих змагань з лижної акробатики.