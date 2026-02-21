WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСпорт

Збірна України не пройшла у суперфінал командних змагань з лижної акробатики на Олімпіаді-2026

Українці стали шостими. 

Збірна України не пройшла у суперфінал командних змагань з лижної акробатики на Олімпіаді-2026
Дмитро Котовський під час виступу
Фото: EPA/UPG

Змішані командні змагання закрили програму Олімпійських ігор-2026 з лижної акробатик, повідомляє LB.ua.

У фіналі змагались сім команд, чотири з яких проходять до суперфіналу. 

Україну представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський

Із загальним результатом 254.67 балів українці стали шостими та завершили виступи на Олімпіаді.

Чемпіонами стали американці. Срібні нагороди виборола команда Швейцарії, бронзові – Китаю.

Нагадаємо, Олександр Окіпнюк став десятим у фіналі чоловічих змагань з лижної акробатики

﻿
