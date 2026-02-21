Без несподіванок: золото Олімпіади у хокеї серед чоловіків розіграють США і Канада

У жінок в такому ж фіналі виграли американки, але взяти дубль США буде складно.

На Зимових Олімпійських іграх у Мілані і Кортіні в хокеї відбулися чоловічі півфінали. За їхніми підсумками до золотого матчу вирушили фаворити - Канада і США.

Представники Країни кленового листя вдруге у плей-оф змушені були буквально вигризати перемогу. Канадці поступалися збірні Фінляндії 0:2, але зуміли перевернути все з ніг на голову і за 30 секунд до фінальної сирени закинути вирішальну шайбу в більшості. 3:2 на користь головних претендентів на чемпіонство, які грали без капітана Сідні Кросбі.

Натомість у США видався досить безпроблемний півфінал - але багатий на шайби та емоції. Американці виграли у Словаччини 6:2, а наприкінці гри сталася велика бійка, у якій 10-хвилинні штрафи за неспортивну поведінку заробили брати Ткачуки - етнічні українці, що народилися та грають в Америці.

Канада і США вже розіграли золото в хокеї на олімпійському льоду - але це були жіночі команди. Там тріумфували американки.