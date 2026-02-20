Мандзин фінішував у десятці кращих у масстарті на Олімпійських іграх-2026

На Олімпійських іграх-2026 в Італії завершився масстарт серед чоловіків.

Про це повідомляє LB.ua.

Україну представили Віталій Мандзин і Дмитро Підручний.

Віталій п'ять разів не влучив на вогневих рубежах і прийшов десятим. Дмитро Підручний теж допустив п'ять помилок під час стрільби, фінішувавши сімнадцятим.

Перемогу святкував норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, чисто відпрацювавши на всіх вогневих рубежах. Срібну нагороду виборов його земляк Стурла Гольм Леґрейд, а бронзову – француз Кантен Фійон-Має.

Нагадаємо, українські біатлоністки не кваліфікувалися до масстарту Олімпійських ігор-2026 в Італії.