ГоловнаСпорт

Мандзин фінішував у десятці кращих у масстарті на Олімпійських іграх-2026

Підручний прийшов 17-м.

Мандзин фінішував у десятці кращих у масстарті на Олімпійських іграх-2026
Віталій Мандзин
Фото: EPA/UPG

На Олімпійських іграх-2026 в Італії завершився масстарт серед чоловіків.

Про це повідомляє LB.ua.

Україну представили Віталій Мандзин і Дмитро Підручний

Віталій п'ять разів не влучив на вогневих рубежах і прийшов десятим. Дмитро Підручний теж допустив п'ять помилок під час стрільби, фінішувавши сімнадцятим. 

Перемогу святкував норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, чисто відпрацювавши на всіх вогневих рубежах. Срібну нагороду виборов його земляк Стурла Гольм Леґрейд, а бронзову – француз Кантен Фійон-Має.

Нагадаємо, українські біатлоністки не кваліфікувалися до масстарту Олімпійських ігор-2026 в Італії.

﻿
