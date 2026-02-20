Чехія блокуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Чеський Паралімпійський комітет неодноразово заявляв про свою принципову незгоду за участю російських та білоруських спортсменів.

Чеський Паралімпійський комітет ухвалив рішення бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Про це повідомляє Радіо Прага.

Таке рішення прийняли через дозвіл російським та білоруським спортсменам виступати під прапорами своїх держав, а у разі перемоги буде виконаний їхній національний гімн.Допуск на Паралімпійські ігри, які пройдуть з 6 по 15 березня, отримали шість росіян та чотири білоруси.

Як пише видання, Чеський Паралімпійський комітет раніше неодноразово заявляв про свою принципову незгоду з участю російських та білоруських спортсменів.

«Це означає, що наших представників не буде на відкритті Ігор у Вероні, у нас не буде прапороносців у Кортині, і ми не будемо записувати звернення спортсменів, які мали бути показані на церемонії», – йдеться у заяві Чеського Паралімпійського комітету.

