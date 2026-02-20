Чехія блокуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Чеський Паралімпійський комітет ухвалив рішення бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026.
Про це повідомляє Радіо Прага.
Таке рішення прийняли через дозвіл російським та білоруським спортсменам виступати під прапорами своїх держав, а у разі перемоги буде виконаний їхній національний гімн.Допуск на Паралімпійські ігри, які пройдуть з 6 по 15 березня, отримали шість росіян та чотири білоруси.
Як пише видання, Чеський Паралімпійський комітет раніше неодноразово заявляв про свою принципову незгоду з участю російських та білоруських спортсменів.
«Це означає, що наших представників не буде на відкритті Ігор у Вероні, у нас не буде прапороносців у Кортині, і ми не будемо записувати звернення спортсменів, які мали бути показані на церемонії», – йдеться у заяві Чеського Паралімпійського комітету.
- Міжнародний паралімпійський комітет повернув до Паралімпіади росіян і білорусів
- Єврокомісар бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів під національними прапорами.
- Уряд Італії рекомендує переглянути участь російських спортсменів в Паралімпійських іграх. Міністри розкритикували рішення МОК щодо допуску російських і білоруських спортсменів під їх прапорами.