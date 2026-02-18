Ліга чемпіонів: "Бенфіка" поступилася "Реалу", Забарний не зіграв за "ПСЖ"

Одразу п'ятеро українців могли вийти на поле у плей-оф, але зрештою у грі ми побачили лише двох.

У футбольній Лізі чемпіонів розпочалися стикові матчі за право участі в 1/8 фіналу. Головним протистоянням вечора стало повторення дуелі "Бенфіки" та "Реала" у Лісабоні.

Андрій Лунін традиційно просидів у запасі, натомість Анатолій Трубін вийшов на ворота зі старту, а Георгій Судаков з'явився з лави на 74-ій хвилині. На той час сталися ключові події в матчі - гол Вінісіуса Жуніора, а згодом расистський скандал: бразилець звинуватив гравців "Бенфіки" в образливих коментарях на його адресу, через що гра затрималася на 10 хвилин.

Відігратися "орли" так і не змогли, а Судаков ще й встиг отримати жовту картку. Що ж до Трубіна, то в його активі декілька видовищних сейвів.

Двоє інших українців за свої клуби у вівторок не зіграли. І якщо Данило Кревсун вже тішиться потраплянням до заявки "Боруссії" Дортмунд на єврокубковий матч, то невихід на поле Іллі Забарного скоріше засмучує. Особливо коли за "ПСЖ" весь матч провів росіянин Сафонов. І Дортмунд, і Париж зрештою виграли - в "Алаланти" 2:0 і в "Монако" 3:2 відповідно.

