Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" поступилася "Реалу", Забарний не зіграв за "ПСЖ"

Одразу п'ятеро українців могли вийти на поле у плей-оф, але зрештою у грі ми побачили лише двох.

Ліга чемпіонів: "Бенфіка" поступилася "Реалу", Забарний не зіграв за "ПСЖ"
Бенфіка - Реал 0:1
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів розпочалися стикові матчі за право участі в 1/8 фіналу. Головним протистоянням вечора стало повторення дуелі "Бенфіки" та "Реала" у Лісабоні.

Андрій Лунін традиційно просидів у запасі, натомість Анатолій Трубін вийшов на ворота зі старту, а Георгій Судаков з'явився з лави на 74-ій хвилині. На той час сталися ключові події в матчі - гол Вінісіуса Жуніора, а згодом расистський скандал: бразилець звинуватив гравців "Бенфіки" в образливих коментарях на його адресу, через що гра затрималася на 10 хвилин. 

Відігратися "орли" так і не змогли, а Судаков ще й встиг отримати жовту картку. Що ж до Трубіна, то в його активі декілька видовищних сейвів.

Двоє інших українців за свої клуби у вівторок не зіграли. І якщо Данило Кревсун вже тішиться потраплянням до заявки "Боруссії" Дортмунд на єврокубковий матч, то невихід на поле Іллі Забарного скоріше засмучує. Особливо коли за "ПСЖ" весь матч провів росіянин Сафонов. І Дортмунд, і Париж зрештою виграли - в "Алаланти" 2:0 і в "Монако" 3:2 відповідно.

﻿
