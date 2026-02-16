У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
ГоловнаСпорт

Олімпіада-2026: розклад змагань 16 лютого

В Італії розіграють шість комплектів нагород.

Звернення Коцар до всіх, хто сумнівався в її майстерності
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 16 лютого, українці візьмуть участь у змаганнях з чотирьох видах спорту на Олімпійських іграх-2026.

Зокрема, фінальні спроби в бігейрі виконає Катерина Коцар.

Окрім того, на старт вийдуть ковзаняр Олег Гандей, гірськолижник Дмитро Шеп’юк і стрибуни Євген Марусяк і Віталій Калініченко.

Розклад виступів українців 16 лютого:

  • 11:00. Гірськолижний спорт (слалом, перша спроба): Дмитро Шеп'юк
  • 12:17. Шорт-трек (500 м, попередні забіги, чоловіки): Олег Гандей
  • 14:30. Гірськолижний спорт (слалом, друга спроба): Дмитро Шеп'юк
  • 20:00. Стрибки з трампліна (суперкоманда, перший раунд): Євген Марусяк, Віталій Калініченко
  • 20:30. Фристайл (біг-ейр, фінал, жінки): Катерина Коцар
  • 20:43. Стрибки з трампліна (суперкоманда, другий раунд) 
  • 21:20. Стрибки з трампліна (Суперкоманда, фінальний раунд) 

Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного. 

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.

