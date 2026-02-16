Олімпіада-2026: розклад змагань 16 лютого

Сьогодні, 16 лютого, українці візьмуть участь у змаганнях з чотирьох видах спорту на Олімпійських іграх-2026.
Зокрема, фінальні спроби в бігейрі виконає Катерина Коцар.
Окрім того, на старт вийдуть ковзаняр Олег Гандей, гірськолижник Дмитро Шеп’юк і стрибуни Євген Марусяк і Віталій Калініченко.
Розклад виступів українців 16 лютого:
- 11:00. Гірськолижний спорт (слалом, перша спроба): Дмитро Шеп'юк
- 12:17. Шорт-трек (500 м, попередні забіги, чоловіки): Олег Гандей
- 14:30. Гірськолижний спорт (слалом, друга спроба): Дмитро Шеп'юк
- 20:00. Стрибки з трампліна (суперкоманда, перший раунд): Євген Марусяк, Віталій Калініченко
- 20:30. Фристайл (біг-ейр, фінал, жінки): Катерина Коцар
- 20:43. Стрибки з трампліна (суперкоманда, другий раунд)
- 21:20. Стрибки з трампліна (Суперкоманда, фінальний раунд)
Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного.
Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.