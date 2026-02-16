Олімпіада-2026: розклад змагань 16 лютого

В Італії розіграють шість комплектів нагород.

Звернення Коцар до всіх, хто сумнівався в її майстерності

Сьогодні, 16 лютого, українці візьмуть участь у змаганнях з чотирьох видах спорту на Олімпійських іграх-2026.

Зокрема, фінальні спроби в бігейрі виконає Катерина Коцар.

Окрім того, на старт вийдуть ковзаняр Олег Гандей, гірськолижник Дмитро Шеп’юк і стрибуни Євген Марусяк і Віталій Калініченко.

Розклад виступів українців 16 лютого:

11:00. Гірськолижний спорт (слалом, перша спроба): Дмитро Шеп'юк

12:17. Шорт-трек (500 м, попередні забіги, чоловіки): Олег Гандей

14:30. Гірськолижний спорт (слалом, друга спроба): Дмитро Шеп'юк

20:00. Стрибки з трампліна (суперкоманда, перший раунд): Євген Марусяк, Віталій Калініченко

20:30. Фристайл (біг-ейр, фінал, жінки): Катерина Коцар

20:43. Стрибки з трампліна (суперкоманда, другий раунд)

21:20. Стрибки з трампліна (Суперкоманда, фінальний раунд)

Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.