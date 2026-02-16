У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
ГоловнаСпорт

Олімпіада-2026: фристайлістка Коцар завершила виступи в фіналі бігейру

Українка посіла десяте місце.

Спроба Катерини Коцар у фіналі змагань з бігейру на Олімпіаді-2026
Фото: EPA/UPG

В Італії завершилися фінальні змагання з бігейру на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє LB.ua.

Україну представила фристайлістка Катерина Коцар, яка є першою українкою в цій дисципліні на Олімпійських іграх. 

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
За першу спробу вона отримала 82 бали, за другий – 72, а за третій – 74. За сумою двох кращих спроб українка заробила 156 балів і розташувалася на десятому місці. 

Золоту медаль змагань здобула Меган Олдхем з Канади (180, 75 бала), «cрібло» – в Айлін Гу (179) з Китаю, а «бронза» – в італійки Флори Табанеллі (178,25).

Нагадаємо, Катерина Коцар кваліфікувала до фіналу з 11 позиції, після чого їй зробили пропозицію.

