Спроба Катерини Коцар у фіналі змагань з бігейру на Олімпіаді-2026

В Італії завершилися фінальні змагання з бігейру на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє LB.ua.

Україну представила фристайлістка Катерина Коцар, яка є першою українкою в цій дисципліні на Олімпійських іграх.

Фото: EPA/UPG Катерина Коцар виступає у фіналі Олімпіади-2026

Фото: EPA/UPG Коцар виконує свою спробу у фіналі змагань з бігейру на ОІ-2026

Фото: EPA/UPG Емоції Катерини Коцар у фіналі змагань з бігейру на Олімпійських іграх-2026

Фото: EPA/UPG Українська фристайлістка Катерина Коцар

За першу спробу вона отримала 82 бали, за другий – 72, а за третій – 74. За сумою двох кращих спроб українка заробила 156 балів і розташувалася на десятому місці.

Золоту медаль змагань здобула Меган Олдхем з Канади (180, 75 бала), «cрібло» – в Айлін Гу (179) з Китаю, а «бронза» – в італійки Флори Табанеллі (178,25).

Нагадаємо, Катерина Коцар кваліфікувала до фіналу з 11 позиції, після чого їй зробили пропозицію.