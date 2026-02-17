Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки

24-річного чоловіка звинуватили у контрабанді.

На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ілюстративне фото
Фото: uu.nl

Хорватські прикордонники затримали на пункті пропуску Красовичі громадянина України, який віз в автомобілі приховані пів мільйона євро готівкою.

Як пише "Європейська правда", 24-річний чоловік сховав гроші у бокові панелі автівки, яка має чеську реєстрацію. Сам він прямував до Чорногорії.

Правоохоронці виявили "дивні модифікації транспортного засобу", при перевірці яких було знайдено приховані пакети з готівкою, обклеєні стрічкою. Усього з авто конфіскували 13 пачок готівки.

Українцю висунули звинувачення у контрабанді та відмиванні грошей. Його було затримано та переведено до слідчого ізолятора. Хорватська прокуратура порушила кримінальну справу.

﻿
