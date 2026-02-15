У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Світ

Угорщина і Словаччина просять Хорватію про транзит російської нафти в обхід України

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився через масовані російські атаки.

Угорщина і Словаччина просять Хорватію про транзит російської нафти в обхід України
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. Це сталося після того, як ключовий маршрут через Україну було заблоковано.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, повідомляє Bloomberg.

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці минулого місяця через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходу до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

Сіярто і міністр економіки Словаччини Деніса Сакова надіслали спільний запит до Загреба. Угорський прем'єр Віктор Орбан раніше неодноразово вступав у суперечки з Хорватією щодо пропускної здатності та тарифів Адріатичного трубопроводу.

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію Будапешта, звинувативши Україну у використанні «Дружби» як інструменту політичного тиску. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає, наголошуючи на технічній неможливості прокачування через руйнування енергосистеми.

﻿
