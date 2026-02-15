Угорщина і Словаччина просять Хорватію про транзит російської нафти в обхід України

Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. Це сталося після того, як ключовий маршрут через Україну було заблоковано.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, повідомляє Bloomberg.

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці минулого місяця через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходу до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

Сіярто і міністр економіки Словаччини Деніса Сакова надіслали спільний запит до Загреба. Угорський прем'єр Віктор Орбан раніше неодноразово вступав у суперечки з Хорватією щодо пропускної здатності та тарифів Адріатичного трубопроводу.

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію Будапешта, звинувативши Україну у використанні «Дружби» як інструменту політичного тиску. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає, наголошуючи на технічній неможливості прокачування через руйнування енергосистеми.